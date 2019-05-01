شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باتيس: تفاءل كبير بشأن المغتربين اليمنيين بعد لقاء اعضاء مجلس النوب بولي العهد السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاءل عضو مجلس الشورى الأستاذ صلاح باتيس بانفراجه في قضية المغتربين اليمنيين في المملكة ومعاناتهم جراء رسوم العمالة الوافدة عقب لقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بأعضاء مجلس النواب.



وقال باتيس أن لقاء نواب البرلمان مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امس بمدينة الرياض عاصمة الحزم والعزم ناقش العديد من القضايا ومنها الدعم المستمر واللا محدود للشرعية اليمنية مممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي من أجل إسقاط التمرد وإستعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.



وأوضح أن قضية المغتربين اليمنيين كانت من أبرز القضايا التي طرحها نواب الشعب اليوم أمام ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كونها قضية مهمة وعاجلة وملحة جداً والتي إذا تم التجاوب معها فأثرها لايقل عن أثر عاصفة الحزم.



وأكد باتيس تجاوب ولي العهد السعودي مع مطلب النواب اليمنيين مشيراً أن سموه قال كلمته المشهورة "على خشمي" وإن شاء الله خير وسيكون هناك مايسركم لافتاً بأن ذلك ليس بغريب عن الأمير محمد بن سلمان لما له من مواقف مشهودة في نصرة ورفع معاناة الشعب اليمني.





وأشار الى أن أبناء الشعب اليمني أطلقوا الليلة هاشتاج #على_خشمي شكراً وتقديراً لولي العهد لتجاوبه آملين سماع أخبار سارة قبل دخول شهر رمضان المبارك لرفع الكلفة عن المغترب اليمني والشعب اليمني ولن ينساها اليمنيون للاشقاء في المملكة العربية السعودية أبداً .



ولفت باتيس الى مايمثله المغتربون اليمنيون في المملكة من ثروة هائلة لدعم الشعب اليمني كونهم يمثلون الغطاء المالي والاقتصادي لمئات الآلاف من العوائل اليمنية في الداخل والخارج مشيراً الى أن أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج تابعوا اللقاء الذي جمع نواب الشعب بولي العهد السعودي بإعجاب شديد وتطلع كبير للنتائج المترتبه عنه.



وعبّر باتيس عن أمله في أن تستجيب القيادة السعودية لهذا الطلب المُلح والعاجل المتمثل في استثناء المغتربين اليمنيين في المملكة من الرسوم المضافة والتي تضررت بسببها مئات الآلاف من العوائل والافراد من المغتربين ومن عوائلهم وذويهم في الداخل والتي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب والتمرد والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية.





وأشاد باتيس بمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية و ودعمهم وتعاونهم ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي واستمرارهم في دعم الجيش الوطني والحكومة الشرعية اليمنية لتطبيع الحياة في المناطق المحررة واستكمال تحرير واستعادة ماتبقى من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان لعضو مجلس الشورى صلاح باتيس عدة مواقف ومناشدات ومطالبات سابقة بتسهيل امور المغتربين اليمنيين في المملكة واستثناءهم من الرسوم الجديدة نسرد لكم ابرزها فيما يلي :

-صلاح باتيس: الى رئيس هادي بخصوص المغتربين اليمنيين للأهتمام بهم ومضاعفة الجهود لأجلهم : بتاريخ 24‏/02‏/2018



-صلاح باتيس : نداء للأخ رئيس الجمهورية وحكومتنا الشرعية ممثلة بوزارتي الخارجية وشؤون المغتربين أن يقوموا بواجبهم دعما للمغتربين : بتاريخ 16 فبراير 2018



-صلاح باتيس : رسالة اخرى لنكون مع اخواننا #المغتربين والمساهمة في رفع المعاناة عنهم : بتاريخ 7 فبراير 2018

لنكون مع اخواننا #المغتربين والمساهمة في رفع المعاناة عنهم



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-صلاح باتيس : حديث القلب إلى أخواني المغتربين : بتاريخ 31 مارس 2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234586593347036&set=a.146547222150974&type=3&theater

-صلاح باتيس للرئيس والحكومة :أكرموا المغتربين فإنهم رأس مالنا المهاجر : بتاريخ 28 نوفمبر 2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328058983999796&set=a.146547222150974&type=1&theater

-صلاح باتيس : مناشدة لخادم الحرمين بشأن المغتربين : بتاريخ 5 يوليو 2017

https://www.facebook.com/SalahBaties/posts/1051287458343608

-صلاح باتيس: مناشدة للرئيس عبدربه منصور هادي بشأن المغتربين : بتاريخ 8 فبراير 2018

https://www.facebook.com/SalahBaties/posts/1043279139144440