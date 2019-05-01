عاجل : في ضربة قاسية للتحالف العربي والشرعية ....اتفاق تاريخي بين الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي "بنود الاتفاق "

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عدن - ياسمين التهامي - اتفق قيادة مجلسي الحراك الثوري الجنوبي والمجلس الانتقالي على دمج الحراك في المجلس الانتقالي حيث التقى عددا من قيادة مجلسي الحراك الثوري والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع برئاسة العميد المناضل عبدالله مهدي رئيس مجلس الانتقالي بالمحافظة والمناضل الأستاذ فؤاد علي ناصر الحاج. رئيس الحراك الثوري الجنوبي واتفق الجانبان على دمج المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في المجلس الأنتقالي الجنوبي , خدمة للمصالح العليا للشعب الجنوبي ,واحتراما لتضحيات الشهداء وتثمينا لنضالات شعبنا الجنوبي وتحقيقا لمبادئ وأهداف الثورة الجنوبية . ويعتبر هذا الاتفاق التاريخي اول خطوة للحوار جنوبي بين مجلسي الحراك والانتقالي

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