محافظ البيضاء يلتقي قيادة مقاومة "ذي ناعم" لمناقشة اخر التطورات في الجبهة

التقى محافظ محافظة البيضاء قائد المحور اللواء الركن، ناصر الخضر السوادي، بقيادة مقاومة ذي ناعم، والقيادات الميدانية في الجبهة؛ وذلك لمناقشة المستجدات الميدانية، والتطورات الاخيرة في الجبهة.

وفي اللقاء رحب سيادة المحافظ بالحاضرين... مشيدا بصمود جبهة ذي ناعم، وبقبائل ال عمر عامة، في مواجهة المليشيات الانقلابية.

وأشار محافظ البيضاء إلى أهمية جبهة ذي ناعم، وموقعها، كونها موقعا حساسا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام.. داعيا الجميع إلى الجميع مؤازرتها، والوقوف يدا واحدة إلى جانبها.

وأكد المحافظ على أن السلطة المحلية كل جهدها، لتقديم ما تستطيع، حسب إمكانياتها المتاحة، سواء بدعم الجبهة، أو من خلال المتابعة لدى الجهات العليا لدعمها، وتوفير الدعم اللازم لها. مشددا على ضرورة الإستمرار في الصمود والثبات إلى أن يمن الله على البلاد بالنصر والفتح المبين.

من جهتها، عبرت قيادات جبهة ذي ناعم، بالأصالة عن نفسها، ونيابة عن زملائهم الغائبين عن الإجتماع، والمرابطين في مواقع الشرف والبطولة، عن شكرهم لسيادة المحافظ على حسن الإستقبال، وعلى ما يوليه من اهتمام تجاه جميع جبهات المحافظة واحتياجاتها.

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وقدمت قيادات جبهة ذي ناعم، شرحا مفصلا للمحافظ بجميع المستجدات التي تخص الجبهة من الناحية القتالية والميدانية ومن الناحية الإدارية والفنية والتطورات الاخيرة التي شهدتها الجبهة.

كما تم مناقشة جميع الأمور العالقة والمهمة في الجبهة، وتم وضع الحلول المناسبة من قبل محافظ المحافظة، لجميع ماتم مناقشته.

وفي نهاية اللقاء عبر محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي عن فخره واعتزازه بصمود الجبهة الأسطوري، وأثنى على جميع أبطال جبهة ذي ناعم قادة وأفرادا على مواقفهم البطولية التي يسطرونها ضد المليشيات الحوثية الغاشمة.

حضر الاجتماع العميد محمد علي العمري اركان محور البيضاء، والشيخ محمد سالم الطيابي قائد جبهة طياب، والشيخ عبدالكريم العمري ركن التوجية، والشيخ صالح عبدالكريم العمري، والشيخ حسين صالح العمري.