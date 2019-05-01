شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : ميلشيا الحوثي تفاجئ الجيش بهجوم مرعب وغير متوقع على المحافظة الاكثر امان للشرعية (تفاصل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 12 عنصرا واصيب العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاربعاء في هجوم شنه الجيش الوطني على مواقعهم في صرواح غرب محافظة مأرب.

واندلعت المواجهات -بحسب مصادر ميدانية- عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في ميسرة جبهة صرواح.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان الهجوم اسفر عن مصرع 12 من عناصر الميليشيات ظلت جثثهم متناثرة في المنطقة بعد ان تركتها المليشيات، لعدة ساعات، قبل أن يوجه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء فيصل حسن بدفنها، كما أصيب عشرات آخرين من العناصر الحوثية جراء المواجهات.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش الوطني تحركات الميليشيا الحوثية في طريق هيلان، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.