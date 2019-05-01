عاجل : عيدروس الزبيدي وقيادات كبيرة تصل الان يافع واستعدادت كبيرة "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - وصلت قيادات من المجلس الانتقالي بينها عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن شيخ منطقة يافع لحضور احتفالات شعبية. وتم الاحتفاء بذكرى تحرير جبل العر من قوات للجيش كانت تتمركز فيه في العام 2011. واقيم بهذه المناسبة احتفالات جماهيرية في الموقع بحضور قيادات من الحراك والانتقالي وشخصيات اجتماعية وغيرها.

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