شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...ترامب يفاجى الجميع ويعلنها صريحة سنفعل بالسعودية كما فعلنا بالعراق "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن الأهداف الامريكية في العراق والدول النفطية الاخرى. وجاء في الفيديو الذي شمل عدة تعليقات لترامب خلال مقابلات تلفزيونية وتصريحات علنية مختلفة، تأكيده على ضرورة نهب نفط العراق مضيفا ان “الغنائم تعود للمنتصر في الحرب”.

وكرر ترامب هذا الكلام عدة مرات قبل وبعد انتخابه رئيسا، بشأن علاقات الولايات المتحدة مع بعض الدول النفطية كالعراق والسعودية وليبيا و غيرها، حيث تكررت اهانات ترامب في الاونة الاخيرة للسعودية وحكامها وضرورة استيلاء امريكا على نفط السعودية.