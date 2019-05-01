شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل إندلاع معارك عنيفة في الضالع.. والقتلى والجرحى بالعشرات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور في هذه الأثناء معارك عنيفة، بمحافظة الضالع، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً من جهة ثانية. وأكد مصدر ميداني في تصريح خاص لـ"المنارة نت" قبل قليل أن المعارك أندلعت في مناطق المعزوب ، حمر السادة وقرب معسكر العللة،وما زالت مستمرة حتى اللحظة. وأوضح المصدر بأن قوات الجيش دمرت طقمين عسكريين لمليشيات الحوثي وقتلت واصابت جميع العناصر التي كانت على متنهما. مضيفة بأن المليشيا تتكبد في هذه المعارك خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث شوهد عشرات القتلى والمصابين من عناصرها مرميون في مناطق المواجهات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل إندلاع معارك عنيفة في الضالع.. والقتلى والجرحى بالعشرات (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.