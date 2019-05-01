شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الدفاع المقدشي يفاجى الجميع ويعلن الحرب على المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية ويعتبرهم قوات انقلابية مثلهم مثل الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، أن وزير الدفاع اليمني أعلن الحرب المبطنة على المقاومة الجنوبية.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: "عدم تنفيذ قرار الرئيس هادي بضم المقاومة الجنوبية إلى الجيش والأمن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على القرار يوضح سيطرة الإخوان على الشرعية وضعف هادي وعدم قدرته حتى في تنفيذ قراراته".

وتابع: "حديث المقدشي اليوم خطير حيث أعلن الحرب المبطنة على المقاومة التي تقاتل الحوثي ولا تتبع جيش الإخوان".

وقال المقدشي في فيديو جديد له خلال حديثه لعسكريين بمأرب، بان أي قوات تقاتل الحوثي فهي انقلابية ولا تختلف عن مليشيات الحوثي، ما لم تعترف بالشرعية.