شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : آخر التطورات في معارك الضالع و مريس و الأستعداد للمعركة الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر خاصة في الضالع عن اقتراب سير المعارك باتجاة مدينة قعطبة بين المليشيا الحوثية والقوات المشتركة . المصادر قالت ان الحوثي يسعى لدخول قعطبة ويلى مقاومة شرسه على الأطراف من قوات الجيس والحزام الامني . Advertisements وذكرت المصادر عن حشود غير مسبوقة لأبناء مريس وبناء متارس استعدادا للمعركة الأخيرة النصر او الشهادة . واشارة المصادر ان الحزام الامني وابناء الضالع يستعدون للمعركة الفاصلة الذي قالوا إنهم لن يتركوا الضالع تذهب ابدا وسيدافعون عنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : آخر التطورات في معارك الضالع و مريس و الأستعداد للمعركة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.