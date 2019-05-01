شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السلطات السعودية تمنع اليمنيين من عبور منفذ الوديعة ...ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مسافرون يمنيون أنهم منعوا من دخول المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء.
وتم المنع عبر منفذ الوديعة بسبب إجراءات جديدة فُرضت على القادمين إلى المملكة.
وبات يُشترط على المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية ان يحمل جواز السفر صورة لنسر جمهوري تم طبعه على جوازات السفر الصادرة من عدن وتعز ومأرب مؤخرا.
وتسبب الأمر بعلوق الآلاف من المسافرين الذين يحوزون جوازات سفر قديمة.
وعادت عدد من الحافلات محملة بالمئات من الركاب الى عدن عقب فشل الدخول الى السعودية
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