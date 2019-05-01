الإعلان عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر مايو في جميع المحافظات

أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهوريـة بما فيها المحافظات غير المحررة لشهر مايو 2019م، ابتداءً من يوم الخميس القادم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن الهدار قوله، إن عدد المتقاعدين المدنيين المستفيدين بلغ 122 ألفاً و 483 متقاعداً.
ودعاهم للتوجه يوم الخميس القادم إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشاتهم لشهر مايو 2019م، مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.
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