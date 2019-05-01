شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان هام وعاجل صادر عن قوات العمالقة "نص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت ألوية العمالقة بالجيش الوطني أمس محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوب الحديدة، وذلك في خروقات جديدة ومتصاعدة ضد الهدنة الإنسانية.

وقالت قوات العمالقة، في بيان، إن وحدات التأمين العسكرية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة أفشلت تسللا لمجاميع حوثية حاولت اختراق مواقعها الدفاعية.

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وطبقا للبيان، فإن مليشيا الحوثي حاولت التمهيد لمجاميعها المتسللة بتغطية نارية مكثفة وقصف مدفعي عنيف على مواقع ألوية العمالقة، قبل أن يتم إحباطها وتكبيدها عددا من القتلى والجرحى.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصعدت أعمالها العسكرية الواسعة في جميع محاور محافظة الحديدة الساحلية.