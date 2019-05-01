شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد لم تراه من قبل .. الكويتيون جمعوا “33 مليون دولار” في ساعات دية لإعلامية شهيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون، مقاطع فيديو وثقت الحضور المهيب، للكويتيين بمقر حملة جمع الدية لـ ” خالد نقا العازمي ” ، قاتل الإعلامية هداية السلطان قبل 19 عامًا. وخلال ساعات من انطلاق الحملة تمكنت من جمع مبلغ الدية البالغ 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي)، في ظل استجابة واسعة من جانب الكويتيين عمومًا وقبيلة العوازم بخاصة.

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