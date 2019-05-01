شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار "أبرز العملات" أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 01/05/2019 أمام الريال اليمني في السوق المصرفية السوداء حسب رصد "عرب نيوز" الإخباري: العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 535 540 الريال السعودي 142 143 الدرهم الإماراتي 144 146 اليورو الأوروبي 593 604 الجنيه الاسترليني 684 693 الدولار الكندي 290 305 جنيه مصري 29 30 الريال القطري 135 138 الدينار الكويتي 1618 1671 Advertisements الريال العماني 1324 1340 الدينار الأردني 691 706 الدينار البحريني 1400 1431 الرنجت الماليزي 110 112 رمبي صيني 52 59 دينار جزائري 3 5 دينار ليبي 319 347 الليرة التركي 73 76 روبية هندي 4 6 بير أثيوبي 13 16 فرنك سويسري 401 420 دولار أسترالي 571 593

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