شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار "أبرز العملات" أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 01/05/2019 أمام الريال اليمني في السوق المصرفية السوداء حسب رصد "عرب نيوز" الإخباري:
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 535 540
الريال السعودي 142 143
الدرهم الإماراتي 144 146
اليورو الأوروبي 593 604
الجنيه الاسترليني 684 693
الدولار الكندي 290 305
جنيه مصري 29 30
الريال القطري 135 138
الدينار الكويتي 1618 1671
الريال العماني 1324 1340
الدينار الأردني 691 706
الدينار البحريني 1400 1431
الرنجت الماليزي 110 112
رمبي صيني 52 59
دينار جزائري 3 5
دينار ليبي 319 347
الليرة التركي 73 76
روبية هندي 4 6
بير أثيوبي 13 16
فرنك سويسري 401 420
دولار أسترالي 571 593
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