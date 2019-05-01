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أسعار "أبرز العملات" أمام الريال اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 01/05/2019 أمام الريال اليمني في السوق المصرفية السوداء حسب رصد "عرب نيوز" الإخباري:

العملة     سعر البيع             سعر الشراء

الدولار الأمريكي`   535      540

الريال السعودي       142      143

الدرهم الإماراتي     144      146

اليورو الأوروبي    593      604

الجنيه الاسترليني    684      693

الدولار الكندي       290      305

جنيه مصري         29        30

الريال القطري        135      138

الدينار الكويتي       1618    1671

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الريال العماني         1324    1340

الدينار الأردني       691      706

الدينار البحريني     1400    1431

الرنجت الماليزي    110      112

رمبي صيني         52        59

دينار جزائري        3          5

دينار ليبي            319      347

الليرة التركي         73        76

روبية هندي          4          6

بير أثيوبي            13        16

فرنك سويسري      401      420

دولار أسترالي       571      593

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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