شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا فعلت ....هذا مافعلته وزيرة بحكومة الشرعية في لبنان واثارت سخرية الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحفية يمنية وناشطة حقوقية بارزة ماقالت أنها واقعة قامت بها وزيرة في الحكومة اليمنية مؤخرا في بيروت وهي الواقعة التي اثارت حالة من السخرية من الجانب الحكومي.

الناشطة وداد البدوي حكت على صفحته بالفيس بوك وقائع مشاركة خارجية لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال في بيروت مؤخرا خلال مشاركتها في مؤتمر دولي.

قالت البدوي ان الكمال ظلت خلال ساعات المؤتمر ممسكة بهاتفها النقال للدردشة بالواتس اب ورفضت ان تقوم بعرض ماعليها من مهام .

اضافت بالقول :"

معانا وزيرة في حكومة الشرعية إسمها إبتهاج الكمال .. راحت بيروت تمثل اليمن في مؤتمر عربي هام، طوال الوقت في المؤتمر وهي تدردش بالواتس ولا عارفة أيش في بالقاعة ولا أيش يقول الناس، ووقت العرض المخصص لها، غابت عن القاعة، وهم ينادوا عليها، ولا هلها، يتصلوا ولا ترد، واحد من الشباب قال إنها راحت عند طبيب تجميل.

طيب تروح في وقت غير وقت العرض.

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ووقع مسخرة ع اليمن وضحك وتعليق ع الوزراء اللي يحضروا ووقت العرض يغيبوا.. طيب ليش رحتي دام ما بتعرضيييييش، أو جيبي حد يعرض غيرك. عيب والله هذه سمعة بلدك وحكومتك.

المهم رجعت اليمن ولا عرضت ولا إعتذرت ولا يهمها إنها تمرمط ما تبقى من سمعة البلد، وتشتوا الناس تحترمكم

وطبعاً فعلت مشكلة مع زميلها في الوفد اليمني لملس وزير التربية وصياح أمام الناس بسبب بدل السفر

بهذلونا والله