شكرا لقرائتكم خبر عن الشخير 'ليس رجاليا'.. دراسة تكشف ما تفعله النساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يذهب الرأي السائد منذ وقت طويل إلى أن الشخير أثناء النوم مشكلة تتعلق بالرجال بشكل عام، لكن دراسة جديدة كشفت أن النساء أيضا يمكن أن يعانين من نفس المشكلة وبنفس الشدة.

ولا تعترف النساء عادة بأنهن يصدرن أصوات الشخير خلال النوم، وحتى عندما يفعلن ذلك فإنهن يصممن على أن شخيرهن لا يكون مرتفعا مثل الرجال، وهو ما تبين عدم صحته.

ودرس باحثون حالات نحو 2000 مريض يعانون من الشخير، وذلك في مختبر متخصص في دراسات النوم، وكانت النتائج التي نشرتها مجلة "طب النوم السريري" غير متوقعة.

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فقد كشفت الدراسة أن نحو 40 بالمئة من النساء اللاتي قلن إنهن لا يعانين من مشكلة الشخير، يصدرن بالفعل هذه الأصوات أثناء النوم بشكل كثيف أو شديد الكثافة.

وقد يكون الشخير أحد أعراض انقطاع النفس أثناء النوم، وهو ما يزيد من فرص تعرض الشخص لتداعيات خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجلطة.

وشملت الدراسة 1913 مريضا، هم 675 امرأة و1238 رجلا، وبلغ متوسط أعمار المجموعة 49 عاما.