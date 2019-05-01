شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل لحظات من انطلاقها باتجاه قاعدة العند ...هذا مافعلته طائرات التحالف بصواريخ الحوثيين "تفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارات جوية عدة على تحركات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

واستهدفت تلك الغارات الجوية أطقمًا قتالية لميلشيا الحوثي الانقلابية، أحدها على قاعدة صواريخ كاتيوشا في موقع "الأشاريف" بمنطقة الأعبوس في مديرية حيفان جنوبي المحافظة.

وأفاد موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات أسفرت عن تدمير الأطقم مع القاعدة الصاروخية، ومقتل كل من كانوا على متن الأطقم.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى منصة صواريخ موجهة "كورنيت" في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدميرها وقالت نصادر مطلعة ان الحوثيين كانوا يجهزون الصواريخ لاستهداف قاعدة العند

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