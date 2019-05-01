شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جنسية وتسريب فيديو إباحي لأحد أشهر مشايخ الشيعة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور إباحية للشيخ محمد الحاج حسن، أحد أبرز مشايخ الشيعة وحزب الله في لبنان، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، لكنه خرج بالقول أن هذه الصور مفبركة

لكنه تراجع عندما واجهه إعلامي لبناني على الهواء بان هناك من لديه فيديوهات له. ويظهر في الصور التي نشرت وهو يقوم بممارسة عادات إباحية في الحمام، وممارسة الجنس مع فتاة عبر الفيديو على الإنترنت.

وقال "العمامة الشيعية" أن القضاء يحقق في هذا الأمر وأنه لا يهمه أحد وليس محسوبا على المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي، وقال في مداخلة مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، ردًا على وعد أحدهم بنشر فيديو إباحي له، أن من يريد فيديوهات له سيرسلها له بنفسه، مضيفًا أن التدخل فى الحياة الخاصة ليس من الإيمان، ورفض طلب المذيع بالاعتذار للناس، قائلًا: ليس لأحد عندي شيء حتى اعتذر له".