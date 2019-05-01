شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبعث رسالة الى السياح السعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت سفارة أنقرة لدى الرياض، الثلاثاء، إن تركيا وجهة سفر آمنة لملايين السياح من أرجاء العالم، معبرة عن سعادتها باستضافة المواطنين السعوديين.

جاء ذلك في بيان للسفارة، تعقيبًا على أخبار غير صحيحة ومزيفة، تداولتها وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي؛ تزعم تعرض مواطنين خليجيين للاختطاف أو الاعتداء في تركيا.

وأكد البيان أن تلك الأخبار “باطلة ولا صحة لها ولا تستند إلى معلومة أو أدلة ملموسة، وعبارة عن إعلانات مغرضة لتضليل الرأي العام”.

Advertisements

وشددت السفارة على جاهزيتها لتقديم كامل المساعدة والدعم لأي طلب يرد من الأشقاء في المملكة.

وأضافت أن البلاد وجهة سفر مفضلة للملايين من أرجاء العالم كل عام؛ لما تتمتع به من تنوع جغرافي وثقافي ومميزات اقتصادية واجتماعية.

وأشارت أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 6.1% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ بواقع نحو 5.5 ملايين سائح؛ بينهم 75 ألفًا و266 سعوديًا.

وجدد البيان التأكيد على سعادة تركيا باستضافة مواطني المملكة، في أجواء من الأمن والسلام.