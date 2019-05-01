شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الوليد بن طلال..أمير سعودي يملك المليارات يجعل كل سكان هذه المحافظة اليمنية يرقصون فرحا ويرفعون رؤوسهم عاليا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضح الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي، المقصود بالطريقة الحضرمية التي صعد بها فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الأمير عبر حسابه في ” تويتر”: ” لإخواني وأحبائي الحضارم، حينما أقول الطريقة الحضرمية فإني أعني أمرين، الأول ” لا يُلعب عليهم في الفلوس”، والثاني أنهم يحققون بأموال أقل ما يُحققه غيرهم بأموال أكثر ” .
وكان الأمير قد أكد في تصريحات أن التأهل جاء بعد جهد كبير والفضل في ذلك لدعاء الأحبة، والمنافسة في التشامبيون قويه جداً.
وأضاف أن ما يميزنا في هذا الموسم أننا حققنا الصعود بأقل التكاليف، فيعد فريقنا أقل الفرق إنفاقاً بين الأندية المنافسة، وحققنا الصعود على الطريقة ” الحضرمية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ليس الوليد بن طلال..أمير سعودي يملك المليارات يجعل كل سكان هذه المحافظة اليمنية يرقصون فرحا ويرفعون رؤوسهم عاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.