شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان.. يزف بشارات خاصة لليمنيين وخبر سار للمغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان امس الثلاثاء ، بحل قضية المغتربين اليمنيين.

والتقى وفد من البرلمان اليمني، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، اليوم، وناقشا الأوضاع في اليمن وخاصة قضية المغتربين اليمنيين في المملكة.

وقال البرلماني اليمني محمد الحزمي، أن لقاء البرلمانيين اليمنيين بولي العهد السعودي، تمحور حول الاوضاع اليمنية وخاصة قضية المغتربين.

Advertisements

واشار الحزمي في منشور اطلع عليه مأرب برس على صفحته في فيسبوك ، إلى أن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، القى كلمة تضمنت مناشدة باسم كل مواطن يمني لخادم الحرمين الشريفين باستثناء اليمنيين من الاجراءات الاخيرة الخاصة بالعمالة الأجنبية.

وأضاف "في نهاية الكلمة تم تسليم رسالة باسم مجلس النواب لولي العهد ومن خلاله للملك سلمان بهذا الخصوص".

وبحسب الحزمي، فإن ولي العهد السعودي وعد البرلمانيين اليمنيين بمعالجة قضية المغتربين، وقال "سنعمل على ما يرضيكم ويسركم".