شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال اليمني يتراجع بقوة ويصل الى هذا الحد ""الخليج 365""ينشر اخر تحديث لاسعار الصرف صباح اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر أن أسعار الصرف جاءت كالتالي: الريال السعودي: الصرف: 137 Advertisements البيع: 139 الدولار الأمريكي: الصرف: 520 البيع: 530

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