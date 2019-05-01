شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن مصرع القائد العام للحوثيين برفقة عدد من المسئولين الحوثيين البارزين واستعادة كل المواقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني مواقع ضمن تلك التي كانت خسرتها مؤخراً على جبهة قانية بمحور البيضاء وقتلت قيادات حوثية بارزة.

وقالت مصادر ميدانية، الثلاثاء 30 أبريل/ نيسان 2019، أن قوات الجيش في محور البيضاء تمكنت من استعادة عدد من المواقع التي خسرتها خلال المعارك اﻷخيرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، في هجوم مباغت سقطت خلاله قيادات ميدانية بارزة لمليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

وأضافت المصادر "إن قوات الجيش خاضت مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي أسفرت عن استعادة مواقع الخدار ومخابئ القردعي في جبهة قانية".

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وتكبدت المليشيا، خلال المواجهات، قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة وأسر 5 آخرين واغتنام ثلاثة معدلات والعشرات من رشاشات الكلاشنكوف.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى المشرف العام للحوثيين بجبهة قانية المدعو أبوسلطان الخولاني، وقيادات أخرى منهم الشيخ المتحوث صالح أحمد صالح حسين الوهبي، وصالح أحمد حسين الوهبي، وعبدالله محمد السلاقي، وإصابة آخرين منهم القيادي أحمد عبدالرب الوهبي.

وكانت مصادر محلية بمديرية السوادية أكدت لنيوزيمن، سقوط مواقع مخابئ القردعي وخدار العرجا ومنطقة الغول بالكامل في ميمنة جبهة قانية، اﻷحد، بيد مليشيات الحوثي. كما سيطرت المليشيات على موقع القطور في ميسرتها في هجوم واسع شنته على مواقع الجيش الوطني سقط خلاله شهداء وجرحى.