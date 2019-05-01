السعودية تضع وزيرا يمنيا تحت الإقامة الجبرية بالرياض" التفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر يمني مقرب من وزير الدولة اليمني الشيخ محمد بن كدة، الثلاثاء، بأن السلطات السعودية فرضت قيوداً على مغادرته الرياض، التي يوجد فيها منذ أشهر.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "العربي الجديد"، فإن بن كدة، الذي كان في السابق محافظاً لمحافظة المهرة اليمنية، أجرى اتصالات مع قيادات في الحكومة اليمنية اشتكى خلالها من منعه من مغادرة الرياض.
وحسب الصحيفة فإن بن كدة يوجد في السعودية منذ ثلاثة أشهر بعد استدعائه من الرئاسة اليمنية، ولم يتلق توضيحاً عن أسباب القيود المفروضة على مغادرته.
إلى ذلك أفاد مصدر محلي مقرب من الوزير بن كدة بأن السلطات السعودية أعادته من المطار ورفضت سفره خارج المملكة.
وكان محمد عبد الله بن كدة قد أقُيل من منصبه كمحافظ لمحافظة المهرة وعُين وزيراً للدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
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