شكرا لقرائتكم خبر عن ظن أنها تحبه..أقوال قاتل ربة منزل بعدما فشل في اغتصابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على خلفية قتل رجل مصري لربة منزل بعدما فشل في اغتصابها، أصدرت النيابة في مصر تصريحًا بدفن الجثة عقب تشريحها.

واعترف المتهم بتفاصيل ما حدث يوم الواقعة أمام النيابة، موضحًا أنه صعد إلى شقة المجني عليها بعد أن استغل وجودها بمفردها، وأنه حاول اغتصابها إلا أن الضحية قاومته وبدأت في الصراخ، مضيفًا أنه قام بقتلها خوفًا من افتضاح أمره.

وأضاف المتهم أنه تعرف على المجني عليها، بعد وصوله إلى المنطقة التي تسكن بها، للعمل كسايس سيارات.

وأشار إلى أن المجني عليها كانت تعطف عليه وتساعده ماديًا بين الحين والآخر فظن أنها معجبة به وتحبه، لذلك صعد إلى شقتها في محاولة منه لممارسة الجنس معها إلا أنها رفضت وقاومته ما دفعه لقتلها.