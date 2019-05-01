شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ملكة جمال دهسًا بعجلات جرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقت مورغان رولاند، ملكة جمال فرنسية، 22 عامًا، مصرعها بعد تعرضها لحادث دهس من قبل جرار، خلال ركوبها على دراجة هوائية.

وانحرفت مورغان عن الطريق لتتجنب الاصطدام بإحدى السيارات فتجاوزها الجرار وقام بدهسها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل نقلها إلى المستشفى، حيث أصبح جسدها أسفل العجلات، عندما علقت دراجتها بين الجرار ومقطورة كانت مسحوبة بواسطة الجرار.

يذكر أن الفتاة قد فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لوار للعام 2017.