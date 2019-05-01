شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يدعو الامم المتحدة ومجلس الامن الى وضع آلية تسمح ببيع النفط اليمني وتقسيم العائدات بين صنعاء وعدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - دعا عضو ما يسمي المجلس السياسي الاعلى لمليشيات الحوثيين محمد علي الحوثي، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى وضع آلية تسمح في تصدير وبيع النفط اليمني الخام. ‏وطالب الحوثي الامم المتحدة ومجلس الامن الى وضع الية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم بالحديدة. واقترح الحوثي بأن يتم تقسيم عائدات بيع النفط اليمني بين الحكومة الشرعية والحوثيين بالتساوي مقابل الاتي: Advertisements ١_ توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين. ٢_اعادة مايتم بيعه الى بنكي صنعاءوعدن لصرفه مرتبات كلا للموظفين التابعين لنطاق سيطرته. وعلق ناشطون على منشور الحوثي بأنه رسالة تتضمن رغبتهم في تقسيم اليمن الي اقليمين، شمالي وجنوبي وكل اقليم يكون له حكومة مستقلة تدور شؤونها.

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