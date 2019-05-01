شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : فيصل القاسم يفجر قبل قليل مفاجآت صادمة عن سر تقدم الحوثيين باتجاه الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المذيع المعروف في قناة الجزيرة ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم عن سر تقدم الحوثيين باتجاه الجنوب.



وألمح القاسم في مقدمة برنامجه وبين أسئلته لضيفيه أن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي اتفقت مع الحوثيين تسهيل عملية تقدمهم باتجاه الجنوب للسيطرة على ما تبقى من مناطق محسوبة على الجزء الشمالي من اليمن، في محافظة الضالع.



مشيرا إلى أن ذلك يأتي في مساعي للطرفين "الانتقالي والحوثي" لإعلان الانفصال وإعلان انتهاء الحرب بتقسيم اليمن.