شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتراف رسمي لقائد عسكري بالضالع بسقوط الفاخر ويكشف تفاصيل ماحدث وكيف سقطت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المركز الإعلامي للمقاومة في الضالع تصريح هام لاركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد/ فضل النميري أكد فيه تقدم المليشيات في منطقة الفاخر. وكشف العقيد النميري في التصريح ـ الذي تابعه "يمن الغد" كشف عن أسباب وتفاصيل تقدم المليشيات.. نص التصريح كما ورد: Advertisements اركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد/ فضل النميري: المنطقة تمر في لحظة فارقة من تأريخها فإما أن تحافظ علی تأريخها النضالي والبطولي وكبريائها ومكانتها الريادية، وما النصر إلا من عند الله والنصر صبر ساعة وإما أن تخضع المنطقة خضوع الذل بعد الشموخ والقضاء على كل ماسبق من تأريخ ونضال عريق وتضحيات عظيمة وكبيرة وكلنا نعلم ونشاهد أن الحوثي لم يتقدم بقوتة في الفاخر ولا باب غلق وما حوله وإنما أرتباكات وأنسحابات وترك أكثر المواقع بدون قتال ونحن في الضرف والمرحلة الحرجة والخيارات الصعبة كما قلنا لكم فنقولها بكل وضوح صنصمد سنواجه سننتصر بأذن الله تعالى سنحافظ علی تأريخنا ونضالنا الناصع وسنتوج التضحيات ودماء شهدائنا الأبرار ونصون جرحانا الميامين والله أكبر ولانامة أعين الجبناء وسحقا" لكل متخاذل ، مريس الضالع ستبقى قوية مقاومة شامخة كشموخ جبالها ، وعليه ندعو الجميع الی النفير العام صغارنا وكبيرنا الكل لا عذر أحد والله المعين .

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