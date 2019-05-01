شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يتخذ قرار يغير الموازين في معركة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المقاومة الجنوبية ان رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي قائد قوات المقاومة الجنوبية اللواء/ عيدروس الزبيدي أصدر قرارا عاجلا مساء اليوم بدخول اللواء أول صاعقة ساحة المعركة في جبهات المحافظة.

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