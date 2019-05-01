شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصدرون قرارات تعيين جديدة .. اسماء ومناصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي اليوم قرارات تعيين جديدة وذكرت وكالة سبأ بنسختها التابعة للجماعة قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 87 ) لسنة2019م بتعيين القاضي عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي رئيساً للوحدة الفنية للرؤية الوطنية. كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 88 ) لسنة2019م بتعيين سليم محمد نعمان المغلس نائب مدير مكتب الرئاسة رئيساً للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم للرؤية الوطنية بمكتب رئاسة الجمهورية. وصدر القرار الجمهوري رقم ( 48) لسنة2019م بتعيين محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات رئيساً للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ويحيى محمد علي المحاقري نائبا لرئيس المكتب التنفيذي بدرجة وزير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يصدرون قرارات تعيين جديدة .. اسماء ومناصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.