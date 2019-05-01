شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان بمعسكر النقلية طريق المطار.. مستجدات طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريق المطار تصاعد أعمدة الدخان بمعسكر النقلية طريق المطار مع تقدم لوحدات الجيش بأتجاه كوبري الفروسية

و الإشتباكات مستمرة مع قوات الوفاق التي متحصنة بخزانات النفط وماجاورها في قاطع العمليات

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