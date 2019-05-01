شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإمارات تسيّر قافلة عاجلة لنازحي الأزارق وماوية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية تضم مواد غذائية للنازحين في منطقة تورصة بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع وسط اليمن.

ووزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي الميدانية، المعونات الغذائية على السكان والنازحين في المنطقة التي شهدت معارك مع مليشيا الحوثي، اليومين الماضيين.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي، قد دشن توزيع المساعدات الإنسانية، الاثنين، في منطقة المسيمير بمحافظة لحج، في وقت يتواصل التوزيع في محافظتي الضالع وتعز.

وتستهدف المعونات الإماراتية، سكان المناطق المتأثرة بالمواجهات المسلحة، والقصف الذي تشنه مليشيا الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) خاصة في المناطق الواقعة بين محافظات تعز ولحج والضالع.

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وتعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول منظمة إنسانية تصل معوناتها إلى المناطق المتضررة من المعارك، عقب التصعيد الحوثي الأخير في مناطق شمال وغرب الضالع.