شكرا لقرائتكم خبر عن الوية الحرس الرئاسي تدخل خطوط التماس بالضالع و تكبد مليشيا الحوثي خسائر فاذحة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري لموقع غمدان نيوز إن الوية الرئاسي تمكنت من هزيمة مليشيا الحوثي في جبهة الضالع وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأفاد المصدر أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر أوامر لقوات الحرس الرئاسي بالتوجه إلى جبهة الضالع بعد تقدم مليشيا الحوثي في منطقة العود لدعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالمحافظة وبحسب المصدر أن قوات الحرس الرئاسي وبمساندة اللواء 33والمقاومة الشعبية تمكنت من الحاق هزيمة شنعاء بعناصر الحوثي واستعادة عدد من المواقع الاستراتيجية التي سبق وسيطرة عليها المليشيا .



وأشار المصدر أن الوية الحرس الرئاسي إضافة دافع معنوي كبير للمواطنين التي شعرو بحجم الاهتمام الذي يوليه الرئيس هادي باستعادة الدولة من عصابة الغدر والخيانة الموالية لإيران واضاف المصدر أن هناك ارتياح كبير بدأ جليا على ابناء محافظة الضالع وهم يشاهدون ابطال الحرس الرئاسي تشارك قوات الجيش حماية المواطنين وتأمين مناطقهم وانتزاع الألغام التي عمدت جماعة الحوثي الإجرامية لزرعها ما يجعل ابناء العود ومريس وقعطبة يعيشون في قلق دائما