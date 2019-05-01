شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع تقدم الحوثيين باتجاه المحافظات الجنوبية ... بعد غياب طويل قائد عسكري جنوبي كبير يعود الى عدن ويبدا بتجهيزات عسكرية "تفاصيل+صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد قائد اللواء 31 مدرع العميد الركن/ عباس عبدالله مسعد الجحافي قادمًا من العاصمة المصرية – القاهرة، بعد رحلة علاجية طويلة أجرى خلالها عملية جراحية لنجله.

حيث خضع "الجحافي" لفحوصات طبية وعلاجات لازمة لصحته بإحدى مُستشفيات القاهرة.

وعاد القائد بعد الرحلة العلاجية التي تكللت بنجاح تام لهُ ولنجله.

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وقد باشر مهام عمله في قيادة اللواء 31 مدرع بمعسكر سبأ، خلال الفترة القادمة القريبة.

ويعتبر "الجحافي" من الطلائع الأولى لقيادات الجيش الوطني التي برزت بمواقفها وصمودها واستبسالها في معارك الدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن؛ أثناء حصارها من جحافل الغزو الحوثي بشهر آذار لعام 2015م.

وخاض "العميد" معارك الشرف والكرامة والفداء ضد المليشيات الانقلابية حتى النصر وتحرير عدن والعند وأبين وباب المندب.

وصدر به قرار رئاسي بتعيينه قائد اللواء 31 مدرع بمعسكر سبأ، وقام في لملمته وإعادة بناءه وتأهيل منتسبيه وتطوير مباني المعسكر القديمة، حتى استعاد جاهزيته بإمكانيات شحيحة وما زال عدد من منتسبي اللواء يخوضون معارك الشرف في جبهات مختلفة وسقط الكثير من أبطاله بين شهيد وجريح.