شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفجر قنبلة مدوية وتعلن لأول مرة سبب تأخر حسم معركة العاصمة وتعلن: أزيحوا هذه الجهة من القيادة ونضمن لكم فتح العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السياسي الأمريكي المهتم بشئون الشرق الأوسط، مايكل كوهين، إنه "لم يعد للمليشيات الحوثية أي قوة على الأرض بمعناها الحقيقي العسكري".

ودون كوهين، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "حديثي هنا ليس اجتهاد أو تخمين ولكن هذا الواقع الذي لم ينقله إليكم تجار الحروب وهو أمير الفساد فيما يسمى الشرعية".

ومضى يقول "يجب تحييد الأخوان من الخطوط الأمامية وإدخال قوى جديدة، أضمن لكم فتح صنعاء"

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وفي سياق متصل أعلنت سارة ساندرز المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة بعد زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من الشهر الجاري.

وقالت سارة ساندرز في بيان لها بأن الإدارة تعمل على تعيين الإخوان المسلمين كإرهابيين وان الرئيس تشاور مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه إلى أن يكون رسميا".