شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن موعد صرف المرتبات في جميع محافظات الجمهوؤية اليمنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار، صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهوريـة لشهر مايو 2019م، ابتداءً من يوم الخميس القادم. وذكرت وكالة “سبأ” بنسختها الحكومية عن الهدار، قوله بإن عدد المتقاعدين المدنيين المستفيدين 122 ألفاً و 483 متقاعداً، ودعاهم للتوجه يوم الخميس القادم إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشاتهم لشهر مايو 2019م، مع اصطحاب الوثائق الثبوتية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن موعد صرف المرتبات في جميع محافظات الجمهوؤية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.