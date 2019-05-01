شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف الحوثي أبوعماد اقتحم منزلي وضربني ووجه سلاحه إلى رأسي .. واليوم هذا مصيره والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
استبشر أحد أبناء مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، عقب سماعه خبر مصرع المشرف الأمني للحوثيين في المديريات الجنوبية بالمحافظة المدعو أبوعماد حنشة .
وسرد المواطن عبدالرحمن شماع، وهو من أبناء مديرية بيت الفقيه، قصته مع المشرف الحوثي "أبوعماد" الذي اقتحم منزله وروع أطفاله ووجه سلاحه إلى رأس الأب الأعزل.
وقال "شماع" في تعليق له على خبر مقتل القيادي الحوثي، اطلع عليه "ناس تايمز" : "ابوعماد اقتحم منزلي وروع اطفالي وكم تكبر علينا وكيف شتمنا وشتم والدي".
وأضاف : "ولأني أعزل بدون سلاح ضربني بأعقاب بندقه وكان يشوف نفسه ولا أحد فوقه وكل شويه كان يحط مسدسه براسي".
واختتم المواطن المظلوم قصته بالقول : "ربك ما يفلت حق مظلوم".
وكان المشرف الأمني للحوثي في المديريات الجنوبية أبو عماد حنيشة ورئيس غرفة العمليات الحوثية في الحديدة ،قتل يوم الخميس الماضي في غارة لطيران التحالف مع مرافقيه بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
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