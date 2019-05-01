شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :انفجار عنيف يهز مدينة تعز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف الان منطقة سيناء وحارة المناخ وقال سكان محليون لـــ ""الخليج 365" "ان صاروخ حوثي استهدف مقر الامن السياسي بمنطقة سيناء تفاصيل اوفى لاحقاً

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