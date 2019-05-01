جالية نيويور تعزي في وفات والدة الشيخ جميل الصايدي

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عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس جالية نيويورك وقيادة الجالية رسالة عزاء

في وفاة والدة الشيخ/جميل نصر الصايدي,وعبد الملك الصايدي.

نص الرسالة .

بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي" صدق الله العظيم"

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت رئاسة الجالية اليمنية الأمريكية, في ولاية نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, نباء وفاة والدة الشيخ/ جميل نصر الصايدي وأخيه/ عبد الملك الصايدي,وبهذه الفاجعة الأليمه تتقدم رئاسة الجالية اليمنية الأمريكية, وأعضاء الهيئة الإدارية للجالية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ/ جميل نصر الصايدي,وأخيه/عبد الملك الصايدي,وجميع أخوانهم وكافة أفراد إسرة الفقيدة في الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية, تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون" أخوكم/

أ/ فتــــــــــــــــــح ناجـــــــــــــي علايــــــــه

رئيس الجــــــــــالية اليمنيـــــة الأمريكيــــــــة

يحي الجماعي

عبدالموتي

عبدالسلام مبارز

عبدالكريم اليوسفي

عبدالجليل ناجي ناشر

احمدراجح المنتصر

خالد عبدالله التوعله

عبدالغني التوعلة

جمبل الحجاجي

زكريا نهشل

نجي الحجاجي

توفيق مشرح

مشرح مشرح

عبد حمود العابلي

عبدالغني اليوسفي

عبدالرحيم الفقية

خالدالحضرمي

خالد مشرح

ياسر عاطف

عبدقرين

عبدالكريم الغزالي

منصور زاهر

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