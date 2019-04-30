شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ...الحوثي يحاكم قتلة "صالح" الحقيقيين ويكشفهم بالاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة التابعة لجماعة الحوثي، تهمة اغتيال رئيس المجلس السياسي للحوثيين، صالح الصماد، إلى 52 متهماً يتقدمهم الرئيس الأمريكي ترامب، ووزير دفاعه ورئيس أركان قواته الجوية. ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، ونظيرها الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعدد من القادة السياسيين والعسكريين الخليجيين واليمنيين والأجانب.

كما أقرت المحكمة تمكين أولياء الدم والمتهمين أو من ينوب للدفاع عنهم الاطلاع على ملف القضية وتقديم العون القضائي لمن يحتاجه من المتهمين المحبوسين احتياطياً.

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واستمعت المحكمة من النيابة الجزائية إلى أدلة الإثبات وشهود الإقرار، وأقرت استكمال الاستماع لأدلة الإثبات في جلسة قادمة، وتنفيذ قرارها بالنشر عن المتهمين المتغيبين في وسائل الإعلام الرسمية وعددهم 52 متهماً أجانب ويمنيين.

وكان الصماد قد قتل في غارة جوية لطيران التحالف العربي، استهدفت موكبه بمدينة الحديدة، في التاسع عشر من أبريل العام الماضي، وكان يرأس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى الذي يدير الحكم في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، شمال اليمن.