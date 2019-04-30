شكرا لقرائتكم خبر عن إشتراكي المهرة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لميس الأصبحي.

عقدت(لجنة المحافظة ) للحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة المهرة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الدوري لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي في المحافظة برئاسة الأستاذ/ محمد إبراهيم سيدون عضو اللجنة المركزية و سكرتير أول م. المهرة و بحضور الرفيق محمد سالم كده عضو اللجنة المركزية وسكرتير ثان و الرفيق علي سالم باكريت عضو اللجنة المركزية للحزب ومشاركة اعضاء اللجنة المركزية و بعض كوادرها و النشطاء الحزبيين.

و ناقش الإجتماع عدد من القضايا المحلية المتصلة بالشأن العام عن أوضاع المهرة حاضرها ومستقبلها والشأن الحزبي التنظيمي على مستوى قيادة المحافظة و المديريات و ملامح الوضع السياسي في الظروف الراهنة و عرج على السلبيات التي ظلت عائقاً أمام تطور النشاط التنظيمي للحزب وطالبت عدد من كوادر وقواعد الحزب الاشتراكي بضرورة إعادة وتصحيح الحزب بالمهرة و رفده بالشباب والمرأة و تحرير طاقاتهم ونيل دورهم القيادي في هيئات الحزب ولجانه المختلفة.

ولفت الإجتماع إلى اهمية العمل مع الجماهير و تبني قضاياها ومعاناتها و العمل معها لتحقيقها بما يخدم المصلحة العامة و إرساء الأمن و الإستقرار في المحافظة

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و جددت لجنة المحافظة استعدادها على أن تكون جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية لاستنهاض الأوضاع المحلية باتجاه المسار الصحيح لما يخدم مصلحة المحافظة وتطورها.

و اختتم الإجتماع بتدوين الملاحظات المقدمة من أعضاء الحزب الحاضرين و إعداد بيان سيتم نشره لاحقا..