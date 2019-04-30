شكرا لقرائتكم خبر عن إشتراكي المهرة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لميس الأصبحي.
عقدت(لجنة المحافظة ) للحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة المهرة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الدوري لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي في المحافظة برئاسة الأستاذ/ محمد إبراهيم سيدون عضو اللجنة المركزية و سكرتير أول م. المهرة و بحضور الرفيق محمد سالم كده عضو اللجنة المركزية وسكرتير ثان و الرفيق علي سالم باكريت عضو اللجنة المركزية للحزب ومشاركة اعضاء اللجنة المركزية و بعض كوادرها و النشطاء الحزبيين.
و ناقش الإجتماع عدد من القضايا المحلية المتصلة بالشأن العام عن أوضاع المهرة حاضرها ومستقبلها والشأن الحزبي التنظيمي على مستوى قيادة المحافظة و المديريات و ملامح الوضع السياسي في الظروف الراهنة و عرج على السلبيات التي ظلت عائقاً أمام تطور النشاط التنظيمي للحزب وطالبت عدد من كوادر وقواعد الحزب الاشتراكي بضرورة إعادة وتصحيح الحزب بالمهرة و رفده بالشباب والمرأة و تحرير طاقاتهم ونيل دورهم القيادي في هيئات الحزب ولجانه المختلفة.
ولفت الإجتماع إلى اهمية العمل مع الجماهير و تبني قضاياها ومعاناتها و العمل معها لتحقيقها بما يخدم المصلحة العامة و إرساء الأمن و الإستقرار في المحافظة
و جددت لجنة المحافظة استعدادها على أن تكون جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية لاستنهاض الأوضاع المحلية باتجاه المسار الصحيح لما يخدم مصلحة المحافظة وتطورها.
و اختتم الإجتماع بتدوين الملاحظات المقدمة من أعضاء الحزب الحاضرين و إعداد بيان سيتم نشره لاحقا..
كانت هذه تفاصيل خبر إشتراكي المهرة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.