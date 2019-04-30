شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من نشر الجزيرة لفيلم مقتله ...الكشف عن تفاصيل زيارة قام بها ابو علي الحاكم وعدد كبير من قيادات الحوثيين لشقيق الرئيس إبراهيم الحميد "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توجه عددا من الحوثيين وعلى رأسهم أبو علي الحاكم إلى منزل شقيق الرئيس الاسبق ابراهيم الحمدي عقب مشاهدتهم الفلم الوثائقي الذي بثتة قناة الجزيرة بعنوان الغداء الاخير للرئيس الحمدي في حادثة اغتياله ليعزونه بوفاة شقيقة الرئيس الاسبق ابراهيم الحمدي

وتداول ناشطون صورة القيادي الحوثي أبو علي الحاكم وهو في زيارة شقيق ابراهيم الحمدي في منزله عقب مشاهدة الفلم واثارت تلك الزيارة موجهة سخرية في اوساط الناشطين

من جانب اخر علق الصحفي أنيس منصور ساخرا بقوله الحوثين ذهبوا امس لتعزية شقيق الرئيس ابراهيم الحمدي موكب بقيادة ابو علي الحاكم بعد الفلم الوثائقي الذي بثتة قناة الجزيرة

وتابع قائلاً: قالو حرام وطلاق ما درينا الا امس ان الحمدي تم اغتياله قبل الغذاء