شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : يزفها الامير محمد بن سلمان ...الإعلان عن بشرى سارة لكل المغتربين اليمنيين بالسعودية "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء ، بحل قضية المغتربين اليمنيين.

والتقى وفد من البرلمان اليمني، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، اليوم، وناقشا الأوضاع في اليمن وخاصة قضية المغتربين اليمنيين في المملكة.

وقال البرلماني اليمني محمد الحزمي، أن لقاء البرلمانيين اليمنيين بولي العهد السعودي، تمحور حول الاوضاع اليمنية وخاصة قضية المغتربين.

واشار الحزمي في منشور اطلع عليه مأرب برس على صفحته في فيسبوك ، إلى أن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، القى كلمة تضمنت مناشدة باسم كل مواطن يمني لخادم الحرمين الشريفين باستثناء اليمنيين من الاجراءات الاخيرة الخاصة بالعمالة الأجنبية.

وأضاف "في نهاية الكلمة تم تسليم رسالة باسم مجلس النواب لولي العهد ومن خلاله للملك سلمان بهذا الخصوص".

وبحسب الحزمي، فإن ولي العهد السعودي وعد البرلمانيين اليمنيين بمعالجة قضية المغتربين، وقال "سنعمل على ما يرضيكم ويسركم".

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من جانبه أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني أن خطوة انعقاد البرلمان اليمني في مدينة سيئون مثلت إنجازًا تاريخيًا لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب.

وقال البركاني خلال لقائه وعدد من اعضاء البرلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قال ان “نواب الشعب تمكنوا من خلال انعقاد المجلس من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة البرلمان عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام”.

وفي اللقاء الذي عقد في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، لفت البركاني الى ما قدم من تعاون وتسهيلات من قبل الاشقاء في التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام أربع سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية الغاشمة، والمساندة لافتتاح دور انعقاده غير الاعتيادية في مدينة سيئون والتي اتت كتحية مقصودة لمحافظة حضرموت تقديرًا لقيمتها التاريخية”.

وعبر رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة على دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقائهم اليمنيين، والدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود ومال ودعم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وكرم وفادة أشقائهم اليمنيين.

وتطرق البركاني إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مبرزًا دور عاصفة الحزم وإعادة الأمل لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران مطالبًا التحالف باستمرار دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً حتى تتحرر من براثن المليشيا الحوثية.