شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الأعلى للحراك الجنوبي يصدر بيان هام وعاجل يطالب فيه كل ابناء الجنوب بالتحرك السريع "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يا أبناء الضالع الاحرار

نحييكم تحية اجلال و اكبار و نقبل الترب من تحت اقدامكم الطاهرة يامن تسطرون اروع ملاحم البطولة و الاستبسال في معارك العزة والشرف دفاعا عن الضالع والجنوب عامه

ايها الابطال اينما كنتم

في ساحه الوغى ايها المرابطون في الصفوف الامامية لارض الضالع الطاهرة يامن تذودون عن حيض الوطن الجنوبي العظيم ضد الغزاة الطامعين منظومة الاحتلال وقوى الشرى بكل مسمياتها حوثيين. وعفافيش. و اصلاحيين وكل من والاهم من العملاء و اذنابهم

اليوم نعيش مرحلة مفصلية مرحلة وجود وثبات نكون او لا نكون و علينا رفع درجات اليقظة والحس الوطني و حمايه الجبهة الداخلية من اي اختراق او تمزق لكي لا نسمح لاعدائنا واذنابهم ان يدنسوا ارض الضالع الطاهرة

ومن هنا نجدد وقوفنا الى جانب كل الاحرار الشرفاء في الضالع خاصة والجنوب عامة و ندعوا أبناء الضالع الوقوف صفا واحد في مواجهت هذه المليشيات الطائفية العنصرية الغاشمة وسنقف الى جانب كل الابطال في قواتنا المسلحة الجنوبية. والمقاومه الجنوبية. والحزام الامني وكل الشرفاء المخلصين للضالع والجنوب . في خندق المصير المشترك الذي يجمعنا نموت و نحيا لاجله

كما اننا نحذر المتربصين والعملاء الذين يحاولون شق الصف و نشر الاكاذيب لارباك المقاتلين على الجبهات الحدودية ونحذرهم من مغبة التمادي لخدمه اجندة المليشيات الحوثية واذنابها من خلال التخابر او العمل معهم باي شكلا من الاشكال فأننا في هذه الحالة لن نغفر او نرحم من يخذلنا او يتأمر ضد الضالع وشرفائها و لن نسام او نهادن مع كل من تسول له نفسه أن يكون أداة خبيثة من أدوات مليشيات الحوثي و اذنابهم..

كما ندعوا أبناء الضالع الى اخذ الحيطة والحذر على كافة الأصعدة سياسيا. و اعلاميا. و امنيا. و وعيا و عليهم الاضطلاع لتأدية دورهم الوطني و النضالي في تأمين المحيط الجغرافي للضالع و العمل على مكافحة و التعامل مع كل العملاء والخونة ورصدهم فكل مواطن شريف هو عين الضالع و حارسها الوفي

ايها الاحرار

لقد بات التأمر على الضالع والجنوب عامه تأمر واضح ومفضوح تديره قوى الشر من الداخل و الخارج في محاولة دنيئة لتركع شعب الجنوب و اخضاعه للقبول بالامر الواقع

وهذا لن يكون ولا نقبله مهما كلفنا الامر من تضحيات في سبيل انتزاع حريتنا واستقلال وطننا الجنوبي المنشود

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نجدد دعمنا ومساندتنا لكل احرار الضالع و الجنوب الواقفين معنا في ميادين الشرف بالقول والفعل. فالضالع جسدا واحد ولايمكن ان تعيش فيه كائنات غريبة لان الضالع لاتقبل الغرباء ترفض الظلم وتقاومه الضالع عصيه على الانكسار. وقريبا باذن الله سنهزم اعداء الحياة و الدين وسيهلكون على اسوار الضالع بوابة الجنوب و حصنها المنيع

وغدا لناظره لقريب

تعيش الضالع حره ابيه

المجد للوطننا الجنوبي العظيم

الخلود والرحمه لشهدائنا الابرار

الشفاء العاجل للجرحى

الدعاء لأشاوسنا الابطال بالنصر المبين

صادر عن المجلس الاعلى للحراك الجنوبي محافظة الضالع

نظمي محسن ناصر

الناطق الرسمي للمجلس بالضالع

30 أبريل 2019