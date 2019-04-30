ناشطون يوضحون أثر وأهمية منحة المشتقات النفطية السعودية لليمنيين

كشف ناشطون، اليوم الثلاثاء، عن أهمية وأثر وآمال اليمنيين بالمنحة السعودية للمشتقات النفطية.

ورصد "اليمن العربي"، ما عبر عنه الناشطون من أهمية وأثر للمنحة السعودية.

يقول أحد الناشطين،" نناشد الملك سلمان التمديد لمنحة المشتقات النفطة المخصصة لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة وانقاذ المواطنين من جحيم الصيف".

ويضيف آخر "أسعد خبر يمكن لليمنيين سماعة قبل رمضان هو اعلان تمديد منحة المشتقات السعودية المقدمة لمحطات الكهرباء في اليمن".

وبين آخر أن" تمديد المنحة السعودية قبل شهر رمضان المبارك ستخفف الكثير من الاعباء التي يتجرع المواطنون في المحافظات الساحلية مرارتها".

ويتطلع اليمنيون وكلهم ثقة الى اعلان الملك سلمان تمديد منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

وبحسب الناشطين "لم يعد انقطاع الكهرباء في محافظات لحج والضالع وشبوة وابين بالساعات فقط، فقد وصل خلال الاسابيع الماضية الى اكثر من ثلاثة ايام".

وتساءل الناشطون عن حال النساء والاطفال وكبار السن في ظل حر الصيف الشديد؟".

واعتبر الناشطون أن "تمديد المنحة السعودية المخصصة لمحطات الكهرباء قبل شهر رمضان يعتبر موقف انساني لن ينساه اليمنيون لمملكة الخير وملكها سلمان"، معبرين عن أملهم أن يحدث التمديد".

وقدمت السعودية منحة وقود بقيمة 180 مليون دولار لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة لمدة ثلاثة أشهر.

وساهمت المنحة في تعافي الاقتصاد وتشغيل الكهرباء دون انقطاع لمدة 90 يوم.

الجميع عبر عن أمله في تمديد المنحة 9 أشهر أخرى.

وأثبتت المملكة بما لايدع مجالاً للشك انها لم ولن تتخلى عن اليمن واليمنيين في السراء او الضراء، ومنحة المشتقات النفطية انارت اليمن، وتمديدها سيقطع الشك أمام كل الشائعات التي تحاول النيل من مواقف المملكة تجاة اليمن.

يقول ناشط "منحة المشتقات السعودية بجانب تشغيلها الكهرباء على مدار الساعة , ساهمت بشكل كبير بتعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش الريال اليمني , وبمجرد انتهائها عاود الاقتصاد الانهيار .. تمديد المنحة لاشك سيكون له اثر كبير".

#تمديد_منحة_الوقود_ السعودية

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