تراند اليوم : فيديو انتصار وخالد يوسف DH يتيوب مشاهدة فضيحة انتصار وخالد يوسف فيسبوك

الخليج 365 – مصر

كل ما يشاع ع فيديوهات جنسية مسربعة للفنانة انتصار وخالد يوسف ، عبارة عن أخبار لا أساس لها من الصحة ، يروج لها العديد من أصحاب الحسابات عبر اليتيوب بهدف زيادة مشاهدات .

يبدو أن الفيديوهات الاباحية المسربة لخالد يوسف مع عدد من الفنانات والمشاهير ، شكل هوس لعدد كبير من المؤسسات الصحفية التي أصبحت تتسارع من أجل نقل خبر أو فضيحة جديدة ضد خالد يوسف من أجل السبق الصحفي .

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وخلال الساعات الماضية تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً اليتيوب تدعي بوجود فيديو اباحي ساخن بين كل من الفنانة انتصار وخالد يوسف .

وبعد التدقيق في هذه الأخبار والفيديوهات تبين أنها غير صحيحة ، وانما وضعها أشخاص عبر موقع اليتيوب مدبلج من أجل كسب الاف المشاهدات .

يذكر أن المخرج خال يوسف ، تعرض لتسريب عدد من الفيديوهات الجنسية مع عدد من الفنانات أمثال مننى فاروق وشيماء الحاج والراقصة كامليا والمذيعة رنا هويدي وسيدة الاعمال منى الغضبان .