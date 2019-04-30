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مواطنون يشيدون بدعم السعودية بالمشتقات النفطية للكهرباء وتخفيف معاناتهم

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أشاد مواطنون اليوم في المناطق المحررة بما تقدمه المملكة العربية  من دعم محطات التيار الكهربائي بمشتقات نفطية عملت على استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع خلال الفترات الماضية.
 
وعبر المواطنون عن شكرهم للمملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد بما قدموه من منحة مشتقات نفطية للمحطات الكهربائية في المناطق المحررة والتي استمرت ثلاثة اشهر ابتداء من اكتوبر العام المنصرم وحتى يناير العام الجاري.
 
وقال مواطون في عدن إن الكهرباء شهدت تحسن كبير خلال تلك الأشهر.
 
كما أكد المواطنون على التزامهم بتسديد فواتير الكهرباء على الرغم من أن بعض المواطنين امتنعوا عن تسديد الفواتير.
 
ووجهه المواطنون في عدن دعوة بسرعة التسديد لبقية المواطنين حتى تستمر المنحة السعودية ولكي يساهموا أيضا في دعم مؤسسة الكهرباء.
 
#تمديد_منحة_الوقود_ السعودية
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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