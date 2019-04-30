منحة السعودية النفطية.. قضت على مشاكل الكهرباء ومنعت تدهور العملة

شهدت الكهرباء خلال تلك تحسنا كبيرا نتيجة للمنحة النفطية السعودية التي تزود محطات الكهرباء في المنطقة المحررة بالقود بشكل شهري.

ومنذ وصول منحة نفطية إلى ميناء المعلا بعد، جنوبي اليمن، اختفت مشكلة انقطاع التيار بشكل نهائي.

إلى جانب ذلك، ساهمت المنحة النفطية السعودية في الريال اليمني إلى جانب منحتي السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني.

وبدا واضحا أن المنحة انعكست إيجابا الوضع المعيشي للموانين بشكل عام.

ومن المقرر أن يدشن ناشطون جنوبيون مساء اليوم حملة للمطالبة بتمديد المنحة التي انتهت قبل ثلاثة أشهر.

وتنطلق الحملة، بحسب المنظمين لها، في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء.

#تمديد_منحه_الوقود_السعوديه

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