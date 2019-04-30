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المنحة النفطية السعودية لليمن ضرورية لتخفيف معاناة المواطنين في أيام رمضان

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يتبقى لقدوم شهر رمضان أقل من أسبوع في ظرف يعيش المواطنين في المناطق المحررة لاسيما الساحلية في أجواء شديدة الحرارة وأزمة في مشتقات نفطية تشهدها محطات توليد الكهرباء.

وكانت المملكة العربية قد ساهمت خلال ثلاثة أشهر في رفع أزمة المشتقات النفطية التي كانت تعاني منها محطات توليد التيار الكهربائي.

وبدأت المملكة في المنحة النفطية من شهر اكتوبر من العام المنصرم وحتى يناير من العام الجاري مثلت هذه المنحة انفراجه واسعة في الكهرباء وتنفس المواطنين الصعداء.

وبتوقف المنحة النفطية بدأت محطات التيار الكهربائي تعاني من توليد الكهرباء ما عكس سلبا على حياة الناس لاسيما في اجواء حارة تشهدها المدن الساحلية هذه الايام وقدوم شهر رمضان.

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وفي هذا الاطار ناشد مواطنون المملكة العربية السعودية باستمرار تقديم تلك المنحة النفطية لرفع معاناتهم.

كما دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبة المملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد بتفعيل المنحة النفطية من جديد.

وتأتي هذه المناشدة في ظل استمرار مليشيا الحوثي المعارك في الجبهات والتي تحاول التقدم غير أن قوات الجيش وابطال المقاومة يتصدون لهم بكل بسالة وبدعم وغطاء من التحالف العربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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